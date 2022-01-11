|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.01.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МТЗ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ «БЕЛАГРО-2022»
10:55 12.01.2022
Минский тракторный завод (МТЗ) примет участие в международной специализированной выставке «Белагро-2022», которая пройдет в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» с 7 по 11 июня.
«Традиционно Минский тракторный завод принимает участие в выставке «Белагро», где представляет свои популярные, новые и перспективные модели. Пока конкретный перечень называть не будем, но работа по данному вопросу уже активно ведется», - рассказал заместитель начальника управления протокола и рекламы Сергей Петухов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе завода, на выставке «Белагро-2021» МТЗ представил около 20 единиц техники мощностью от 9 до 350 лошадиных сил с навесным и прицепным оборудованием.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.01.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 11.01.2022
Курсы в банках
на 12.01.2022
Конвертация в банках
на 12.01.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте