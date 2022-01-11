Минский тракторный завод (МТЗ) примет участие в международной специализированной выставке «Белагро-2022», которая пройдет в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» с 7 по 11 июня.

«Традиционно Минский тракторный завод принимает участие в выставке «Белагро», где представляет свои популярные, новые и перспективные модели. Пока конкретный перечень называть не будем, но работа по данному вопросу уже активно ведется», - рассказал заместитель начальника управления протокола и рекламы Сергей Петухов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе завода, на выставке «Белагро-2021» МТЗ представил около 20 единиц техники мощностью от 9 до 350 лошадиных сил с навесным и прицепным оборудованием.