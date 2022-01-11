ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.01.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МТЗ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ «БЕЛАГРО-2022»


10:55 12.01.2022

Минский тракторный завод (МТЗ) примет участие в международной специализированной выставке «Белагро-2022», которая пройдет в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» с 7 по 11 июня.

«Традиционно Минский тракторный завод принимает участие в выставке «Белагро», где представляет свои популярные, новые и перспективные модели. Пока конкретный перечень называть не будем, но работа по данному вопросу уже активно ведется», - рассказал заместитель начальника управления протокола и рекламы Сергей Петухов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе завода, на выставке «Белагро-2021» МТЗ представил около 20 единиц техники мощностью от 9 до 350 лошадиных сил с навесным и прицепным оборудованием.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.01.2022
валюта курс
EUR 2.9243
USD 2.5774
RUB 3.4443
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.01.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9243 -0.0017
USD 2.5774 -0.0055
RUB 3.4443 +0.0037
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9150 2.9250
USD 2.5660 2.5740
RUB 3.4400 3.4550
подробнее

Конвертация в банках
на 12.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1340 1.1380
EUR/RUB 84.4000 85.0000
USD/RUB 74.3000 74.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте