Организации Минлесхоза за 2 года существенно нарастили объемы производства пеллет. Об этом во время открытия нового производства в Стародорожском опытном лесхозе заявил заместитель министра лесного хозяйства Владимир Креч.

По его словам, если в 2018 году в отрасли производили примерно 19 тысяч тонн пеллет, то за последних полтора года только на новых производствах, построенных в рамках реализации Программы развития пеллетных производств в Республике Беларусь, было получено 162 тысячи тонн топливных гранул. Таким образом, общие объемы производства пеллет в отрасли выросли практически в 10 раз.

«Мы сегодня работаем на максимуме наших производственных мощностей. Наши топливные гранулы - один из самых экологичных видов топлива в мире. С учетом общемировой стратегии по уменьшению использования углеводорода пеллеты являются востребованным видом топлива. Поэтому остатков продукции у нас в принципе нет», - подчеркнул замминистра, которого цитирует пресс-службе Минлесхоза.

Владимир Креч также добавил, что в отрасли сегодня понимают перспективы развития пеллетных производств и оценивают наличие сырьевой базы.

«Все ресурсы должны с максимальным эффектом служить стране и белорусскому народу», - резюмировал Владимир Креч.