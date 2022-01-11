|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.01.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ МИНЛЕСХОЗА ЗА 2 ГОДА НАРАСТИЛИ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПЕЛЛЕТ В 10 РАЗ
10:39 12.01.2022
Организации Минлесхоза за 2 года существенно нарастили объемы производства пеллет. Об этом во время открытия нового производства в Стародорожском опытном лесхозе заявил заместитель министра лесного хозяйства Владимир Креч.
По его словам, если в 2018 году в отрасли производили примерно 19 тысяч тонн пеллет, то за последних полтора года только на новых производствах, построенных в рамках реализации Программы развития пеллетных производств в Республике Беларусь, было получено 162 тысячи тонн топливных гранул. Таким образом, общие объемы производства пеллет в отрасли выросли практически в 10 раз.
«Мы сегодня работаем на максимуме наших производственных мощностей. Наши топливные гранулы - один из самых экологичных видов топлива в мире. С учетом общемировой стратегии по уменьшению использования углеводорода пеллеты являются востребованным видом топлива. Поэтому остатков продукции у нас в принципе нет», - подчеркнул замминистра, которого цитирует пресс-службе Минлесхоза.
Владимир Креч также добавил, что в отрасли сегодня понимают перспективы развития пеллетных производств и оценивают наличие сырьевой базы.
«Все ресурсы должны с максимальным эффектом служить стране и белорусскому народу», - резюмировал Владимир Креч.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.01.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 11.01.2022
Курсы в банках
на 12.01.2022
Конвертация в банках
на 12.01.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте