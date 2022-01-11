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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА НАЧАЛО 2021/2022 УЧЕБНОГО ГОДА РАБОТАЛО 548 ШКОЛ И 671 ДЕТСАД
09:49 12.01.2022
На начало 2021/2022 учебного года в Минской области работало 671 учреждение дошкольного образования с общей численностью детей 61,5 тыс. человек.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минской области, в текущем учебном году учреждения дошкольного образования посещают 82,6% детей дошкольного возраста.
Обеспеченность детей местами в учреждениях дошкольного образования в расчете на 1000 детей в возрасте 2-5 лет в 2021 году составила 868 мест.
Численность педагогических работников в учреждениях дошкольного образования составила 8,2 тыс. человек.
На начало 2021/2022 учебного года в области насчитывалось 548 учреждений общего среднего образования с численностью учащихся 164,1 тыс. человек, что на 4,2 тыс. (на 2,6%) больше, чем на начало предыдущего учебного года.
Численность учителей (включая совместителей) в учреждениях общего среднего образования в текущем учебном году составила 17,6 тыс. человек. На одного учителя приходится в среднем 9 учеников (в городских школах – 11 учеников, в сельских – 7 учеников).
Свидетельство об общем базовом образовании в 2021 году получили 13,9 тыс. выпускников 9-х классов. Аттестат об общем среднем образовании получили 7,2 тыс. выпускников школ.
На начало 2021/2022 учебного года функционировало 18 учреждений профессионально-технического образования с численностью учащихся 7,7 тыс. человек.
Для получения профессионально-технического образования в 2021 году принято 3,1 тыс. учащихся.
В 2021 году учреждения профессионально-технического образования подготовили и выпустили 2,8 тыс. квалифицированных рабочих и служащих.
Получение среднего специального образования в области на начало 2021/2022 учебного года обеспечивали 23 учебных заведения, численность учащихся которых составила 11,7 тыс. человек. В расчете на 10 тыс. человек населения области приходится 79 учащихся учреждений среднего специального образования.
За счет бюджетных средств среднее специальное образование получают 77,2% всех учащихся, в государственных учреждениях на дневной форме обучения – 88%.
В 2021 году в учреждения среднего специального образования поступили 4 тыс. человек.
Выпуск специалистов со средним специальным образованием в 2021 году составил 3,6 тыс. человек, из них более половины (66,9%) получили образование за счет бюджетных средств на дневной форме обучения.
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