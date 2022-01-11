На начало 2021/2022 учебного года в Минской области работало 671 учреждение дошкольного образования с общей численностью детей 61,5 тыс. человек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минской области, в текущем учебном году учреждения дошкольного образования посещают 82,6% детей дошкольного возраста.

Обеспеченность детей местами в учреждениях дошкольного образования в расчете на 1000 детей в возрасте 2-5 лет в 2021 году составила 868 мест.

Численность педагогических работников в учреждениях дошкольного образования составила 8,2 тыс. человек.

На начало 2021/2022 учебного года в области насчитывалось 548 учреждений общего среднего образования с численностью учащихся 164,1 тыс. человек, что на 4,2 тыс. (на 2,6%) больше, чем на начало предыдущего учебного года.

Численность учителей (включая совместителей) в учреждениях общего среднего образования в текущем учебном году составила 17,6 тыс. человек. На одного учителя приходится в среднем 9 учеников (в городских школах – 11 учеников, в сельских – 7 учеников).

Свидетельство об общем базовом образовании в 2021 году получили 13,9 тыс. выпускников 9-х классов. Аттестат об общем среднем образовании получили 7,2 тыс. выпускников школ.

На начало 2021/2022 учебного года функционировало 18 учреждений профессионально-технического образования с численностью учащихся 7,7 тыс. человек.

Для получения профессионально-технического образования в 2021 году принято 3,1 тыс. учащихся.

В 2021 году учреждения профессионально-технического образования подготовили и выпустили 2,8 тыс. квалифицированных рабочих и служащих.

Получение среднего специального образования в области на начало 2021/2022 учебного года обеспечивали 23 учебных заведения, численность учащихся которых составила 11,7 тыс. человек. В расчете на 10 тыс. человек населения области приходится 79 учащихся учреждений среднего специального образования.

За счет бюджетных средств среднее специальное образование получают 77,2% всех учащихся, в государственных учреждениях на дневной форме обучения – 88%.

В 2021 году в учреждения среднего специального образования поступили 4 тыс. человек.

Выпуск специалистов со средним специальным образованием в 2021 году составил 3,6 тыс. человек, из них более половины (66,9%) получили образование за счет бюджетных средств на дневной форме обучения.