На 1 января 2021 года в Беларуси открыто 108 375 депозитных счетов на семейный капитал для многодетных семей.

По данным Министерства труда и социальной защиты, по программе «Семейный капитал» на 2015-2019 годы для многодетных семей открыто 82 479 счетов на $824,8 млн.

Размер семейного капитала по этой программе назначается в размере $10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно.

По программе «Семейный капитал» на 2020-2024 годы для многодетных семей открыто 25 896 депозитных счетов на Br596,6 млн.

В рамках этой программы размер семейного капитала составляет Br23,7 тыс. и назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2021 года по 31 декабря 2024 года включительно (с 1 января 2020 года был Br22,5 тыс.).

При этом обращение за назначением семейного капитала осуществляется в течение шести месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.

На 1 января 2021 года на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 48 981 заявление. Из них на цели улучшения жилищных условий – 42 622 (87%), на получение образования – 2897 (6%), на получение медицинских услуг – 3462 заявления (7%). Принято 46 898 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала.

Следует отметить, что в соответствии с указом № 389 от 12 октября 2021 года порядок досрочного распоряжения семейным капиталом с 1 января 2022 года изменился, также расширены направления его досрочного использования.

Программа семейного капитала в Беларуси продлена указом до 31 декабря 2024 г.