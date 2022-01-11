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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД ЗА ВРЕМЯ НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ ПЕРЕВЕЗЛА 2,5 МЛН ПАССАЖИРОВ
18:15 11.01.2022
Поездами Белорусской железной дороги с 24 декабря 2021 года по 10 января 2022 года перевезено более 2 466 000 пассажиров во всех видах сообщений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, это на 14,4% больше, чем за аналогичный период новогодних и рождественских праздников 2020-2021 года.
Наибольшую динамику роста показали поезда городских линий, которыми перевезено 119 200 пассажиров, что на 29,4% выше, чем за аналогичный период 2020-2021 года. Высоким спросом пользовались поезда экономкласса в региональном сообщении, ими проследовали более 1 651 400 пассажиров, что составило 99,7% по отношению к предыдущим новогодним перевозкам.
На 20,8% возросли перевозки поездами региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий, которыми воспользовались более 491 200 пассажиров.
Поезда международных линий перевезли более 204 тысяч пассажиров. Международное железнодорожное пассажирское сообщение было возобновлено 8 февраля 2021 года с началом курсирования поездов между Беларусью и Российской Федерацией.
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