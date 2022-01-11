В квартале «Центральный парк» начали возводить многоэтажный дом с необычными планировками, как в частном доме.

В квартирах будут мастер-спальни с собственными ванными, кабинеты и гостиные. Застройщик «А-100 Девелопмент» анонсировал старт продаж, цена «квадрата» – от 1281 долларов.

Дом 7.11 возведут в квартале «Центральный парк» вблизи пересечения улиц Авиационной и Михаила Миля. Новостройка получит три подъезда – высотой от 7 до 8 жилых этажей. Дом будет стоять на стилобате, внутри которого разместится паркинг и велопарковки.

Каркас у здания будет монолитный, наружные стены выложат из керамзитобетона и утеплят. В отделке фасадов будут применены мотивы кирпичной кладки, дерева в сочетании с высокими окнами и акцентными белыми простенками на лоджиях. Заранее будут предусмотрены места для кондиционеров. Но основным отличием станет нестандартная для многоэтажек планировка, больше присущая современным коттеджам.

Всего в доме построят 78 квартир: будут и 34-метровые «студии», но фокус все же сделан на просторном жилье до 114 «квадратов» с 3 и 4 комнатами. Внутри – большие гостиные, объединенные с кухней, мастер-спальни со своими ванными и гардеробными, а в топовом жилье – еще и кабинеты или хобби-комнаты. Высота потолков – 2,8 метра. Солнце в комнаты будет проникать через большие французские окна и лоджии с панорамным остеклением.

Квартиры на первом этаже включают террасы с видом на двор. Их сдадут с готовыми маркизами и электромеханическими роллетами. Террасы будут иметь стеклянное ограждение, их индивидуальный объем также подчеркнут декоративные балки на стойках.

«Новостройка будет отличаться от того, что мы раньше строили в Новой Боровой. По сути, это возможность жить в многоквартирном доме, но с планировками и комфортом загородного дома. Такое предложение, прежде всего, актуально для семей с детьми. Нет сомнений, что такое жилье будет востребовано на рынке: последний год мы наблюдаем высокий спрос на просторные квартиры в Новой Боровой», – отметили в «А-100 Девелопмент».

Квартиры передадут без отделки. Цена на начальном этапе – от 1281 доллара за кв.м. По мере строительства жилье может подорожать, хотя, как правило, нестандартные квартиры в Новой Боровой хорошо раскупаются еще на старте.

Подъезды в доме будут проходными. Для жителей продуманы графика на стенах, чат-доски, полки для букроссинга, зеркала в полный рост. Выделят также место под колясочные и лапомойки для мытья домашних животных после прогулки.

Двор по традиции будет закрытым. На крыше стилобата-паркинга организуют детские площадки, зоны для барбекю, места для настольных игр, беседки и мини-огород.