Завод «Могилевтрансмаш», являющийся одним из подразделений ОАО «МАЗ» и входящий в состав холдинга «БелавтоМАЗ», представил очередную новинку — четырехосный автомобиль-металловоз МАЗ-795028-5000282-011.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе автозавода, его сконструировали по специальным техническим требованиями Микашевичского РУПП «Гранит». Базой для новинки послужила модель МАЗ-651628-0000555-000 с колесной формулой 8х4 практически без каких-либо доработок, оснащенная 430-сильным двигателем Weichai WP12.430E50 совместного производства белорусско-китайского предприятия MAZ-Weichai.

Установленный на автотехнике длинномерный несамосвальный кузов грузоподъемностью 24,3 т и объемом платформы 38 м³ является собственной разработкой завода «Могилевтрансмаш».

В качестве гидроманипулятора используется КМУ Palfinger EPSILON Q170Z96TR (TR-означает новинка со специальным решением, позволяющим размещать установку над поворотной осью автошасси).

МАЗ-795028-5000282-011 был оперативно изготовлен осенью 2021 года, прошел все заводские испытания и получил необходимые сертификаты. А в декабре его отправили предприятию-заказчику.