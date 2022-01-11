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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕТСКИЙ САД В ПОЛОЦКОМ РАЙОНЕ ПРОДАН НА АУКЦИОНЕ
17:38 11.01.2022
Детский сад в Полоцком районе продан на аукционе. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.
Детский сад в д. Рудня Полоцкого района перестал принимать детей с 2020 года. За это время он 4 раза выставлялся на аукцион – по оценочной стоимости, со снижением цены на 50% и на 80%.
При установлении начальной цены равной одной базовой величине, на объект нашлось 2 покупателя.
В итоге детский сад был продан за 2 798 рублей частному предприятию из Полоцкого района.
По условиям продажи, в течение двух лет необходимо объект вовлечь в предпринимательскую деятельность. Новый собственник планирует открыть здесь производство мебели.
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