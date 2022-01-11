Детский сад в Полоцком районе продан на аукционе. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.

Детский сад в д. Рудня Полоцкого района перестал принимать детей с 2020 года. За это время он 4 раза выставлялся на аукцион – по оценочной стоимости, со снижением цены на 50% и на 80%.

При установлении начальной цены равной одной базовой величине, на объект нашлось 2 покупателя.

В итоге детский сад был продан за 2 798 рублей частному предприятию из Полоцкого района.

По условиям продажи, в течение двух лет необходимо объект вовлечь в предпринимательскую деятельность. Новый собственник планирует открыть здесь производство мебели.