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ЭКОНОМИКА РБ
ГЕНПРОКУРАТУРА ВЫЯВИЛА НАРУШЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В БЕЛГОСПИЩЕПРОМЕ
17:03 11.01.2022
Сотрудники Генеральной прокуратуры выявили нарушения антикоррупционного законодательства в концерне «Белгоспищепром».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, большинство нарушений допущено при проведении процедур закупок. Выявлены факты заключения сделок на условиях, существенно отличавшихся от указанных в документации на закупку. В отдельных случаях организаторы закупок руководствовались не экономической эффективностью, а желанием заключить договор с конкретным субъектом хозяйствования, причем по ценам, превышавшим средние по рынку.
Коррупционные проявления имели место и при реализации предприятиями концерна продукции собственного производства – не всегда принимались должные и своевременные меры по взысканию просроченной дебиторской задолженности.
Плохая работа кадровых служб при отборе обязательств о соблюдении антикоррупционных ограничений и контроле за их реализацией позволяла некоторым должностным лицам предприятий концерна заниматься иной оплачиваемой деятельностью.
В ходе проверки вскрыты и иные нарушения антикоррупционного законодательства.
В целях устранения недостатков и упущений в работе, а также способствовавших им причин и условий Генеральная прокуратура внесла в концерн представление с направлением его копии в Совет Министров, в котором потребовала:
усилить контроль за соблюдением законодательства при проведении процедур закупок, в том числе оказать методическую помощь конкурсным комиссиям подведомственных предприятий;
обеспечить надлежащее ведение претензионно-исковой деятельности;
наладить эффективную работу комиссий по противодействию коррупции в самом концерне и подчиненных ему организациях, а также кадровых служб в сфере декларирования доходов должностных лиц и контроля за выполнением антикоррупционных ограничений;
детально изучать финансовое положение контрагентов перед заключением договоров на поставку продукции, при этом не допускать ее отгрузку без предоплаты при наличии у контрагента просроченной дебиторской задолженности.
Акт надзора рассмотрен на заседании комиссии по противодействию коррупции под председательством руководителя концерна с участием представителя Генеральной прокуратуры и директоров организаций, входящих в состав Белгоспищепрома.
Среди принятых мер в системе концерна:
определены к проведению конкретные мероприятия с закреплением ответственных лиц по надлежащей организации работы конкурсных комиссий, комиссий по противодействию коррупции и кадровых служб;
усилен контроль за преддоговорной и претензионно-исковой работой;
за допущенные нарушения законодательства к дисциплинарной ответственности привлечено 39 лиц;
обеспечено возмещение причиненного противоправными действиями материального ущерба.
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