Сотрудники Генеральной прокуратуры выявили нарушения антикоррупционного законодательства в концерне «Белгоспищепром».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, большинство нарушений допущено при проведении процедур закупок. Выявлены факты заключения сделок на условиях, существенно отличавшихся от указанных в документации на закупку. В отдельных случаях организаторы закупок руководствовались не экономической эффективностью, а желанием заключить договор с конкретным субъектом хозяйствования, причем по ценам, превышавшим средние по рынку.

Коррупционные проявления имели место и при реализации предприятиями концерна продукции собственного производства – не всегда принимались должные и своевременные меры по взысканию просроченной дебиторской задолженности.

Плохая работа кадровых служб при отборе обязательств о соблюдении антикоррупционных ограничений и контроле за их реализацией позволяла некоторым должностным лицам предприятий концерна заниматься иной оплачиваемой деятельностью.

В ходе проверки вскрыты и иные нарушения антикоррупционного законодательства.

В целях устранения недостатков и упущений в работе, а также способствовавших им причин и условий Генеральная прокуратура внесла в концерн представление с направлением его копии в Совет Министров, в котором потребовала:

усилить контроль за соблюдением законодательства при проведении процедур закупок, в том числе оказать методическую помощь конкурсным комиссиям подведомственных предприятий;

обеспечить надлежащее ведение претензионно-исковой деятельности;

наладить эффективную работу комиссий по противодействию коррупции в самом концерне и подчиненных ему организациях, а также кадровых служб в сфере декларирования доходов должностных лиц и контроля за выполнением антикоррупционных ограничений;

детально изучать финансовое положение контрагентов перед заключением договоров на поставку продукции, при этом не допускать ее отгрузку без предоплаты при наличии у контрагента просроченной дебиторской задолженности.

Акт надзора рассмотрен на заседании комиссии по противодействию коррупции под председательством руководителя концерна с участием представителя Генеральной прокуратуры и директоров организаций, входящих в состав Белгоспищепрома.

Среди принятых мер в системе концерна:

определены к проведению конкретные мероприятия с закреплением ответственных лиц по надлежащей организации работы конкурсных комиссий, комиссий по противодействию коррупции и кадровых служб;

усилен контроль за преддоговорной и претензионно-исковой работой;

за допущенные нарушения законодательства к дисциплинарной ответственности привлечено 39 лиц;

обеспечено возмещение причиненного противоправными действиями материального ущерба.