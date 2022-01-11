|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.01.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПЯТЬ БЕСПЛАТНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ГРАЖДАН И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕСА ПРОВЕДУТ БЕЛОРУССКИЕ НОТАРИУСЫ В 2022 ГОДУ
16:07 11.01.2022
Пять республиканских акций по бесплатному консультированию граждан и представителей бизнеса проведут белорусские нотариусы в 2022 году. Даты их проведения установило правление Белорусской нотариальной палаты (БНП)
Как сообщает сайт БНП, обратиться к любому нотариусу за бесплатной консультацией можно 15 марта, 6 мая, 1 июля, 14 октября и 2 декабря 2022 года. Прием в эти дни будет вестись в соответствии с установленным графиком работы нотариальных контор и нотариальных бюро.
В ходе бесплатного консультирования обратившиеся граждане могут получить ответы на интересующие их вопросы, входящие в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей, предоставления электронных документов для государственной регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо внесения изменений в устав (учредительный договор) нотариусом.
Кроме того, в первую субботу октября 2022 года нотариусы Беларуси примут участие в международной акции по бесплатному консультированию граждан. Мероприятие, как и в прошлом году, пройдет под эгидой Международного союза нотариата (UINL). О том, в каком формате пройдет данная акция, Белорусская нотариальная палата заранее проинформирует граждан через СМИ и официальный сайт БНП.
Белорусская нотариальная палата отмечает популярность и востребованность акций по бесплатному консультированию среди граждан нашей страны. В прошлом году в ходе республиканских и региональных акций акций ответы на интересующие вопросы получили без малого 25 тысяч белорусов и гостей республики. Целью данных мероприятий является, прежде всего, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения.
Адреса нотариальных контор и нотариальных бюро, их контактные телефоны и актуальные графики работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.01.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 11.01.2022
Курсы в банках
на 11.01.2022
Конвертация в банках
на 11.01.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте