Пять республиканских акций по бесплатному консультированию граждан и представителей бизнеса проведут белорусские нотариусы в 2022 году. Даты их проведения установило правление Белорусской нотариальной палаты (БНП)

Как сообщает сайт БНП, обратиться к любому нотариусу за бесплатной консультацией можно 15 марта, 6 мая, 1 июля, 14 октября и 2 декабря 2022 года. Прием в эти дни будет вестись в соответствии с установленным графиком работы нотариальных контор и нотариальных бюро.

В ходе бесплатного консультирования обратившиеся граждане могут получить ответы на интересующие их вопросы, входящие в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей, предоставления электронных документов для государственной регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо внесения изменений в устав (учредительный договор) нотариусом.

Кроме того, в первую субботу октября 2022 года нотариусы Беларуси примут участие в международной акции по бесплатному консультированию граждан. Мероприятие, как и в прошлом году, пройдет под эгидой Международного союза нотариата (UINL). О том, в каком формате пройдет данная акция, Белорусская нотариальная палата заранее проинформирует граждан через СМИ и официальный сайт БНП.

Белорусская нотариальная палата отмечает популярность и востребованность акций по бесплатному консультированию среди граждан нашей страны. В прошлом году в ходе республиканских и региональных акций акций ответы на интересующие вопросы получили без малого 25 тысяч белорусов и гостей республики. Целью данных мероприятий является, прежде всего, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения.

Адреса нотариальных контор и нотариальных бюро, их контактные телефоны и актуальные графики работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса».