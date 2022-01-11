Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 11 января 2021 года выросло до 709,6 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 709 тыс. 622 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 702 тыс. 170 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 517 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5739 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 691 человек, число смертей от COVID-19 – на 15.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 7 тыс. 681 тест. Всего в стране проведено 11 млн 210 тыс. 176 тестов.