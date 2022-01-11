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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКОБЛИМУЩЕСТВО В 2021 ГОДУ НА АУКЦИОНАХ ПРОДАЛО 93 ОБЪЕКТА ГОССОБСТВЕННОСТИ
15:51 11.01.2022
Комитет «Минскоблимущество» в 2021 году на аукционах продал 93 объекта государственной собственности и права заключения договоров аренды земельных участков, необходимых для их обслуживания, на общую сумму более Br6,4 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в декабре прошлого года на аукционных торгах продано 10 объектов на общую сумму почти Br609 тыс.
Завершающим этапом стала продажа на аукционе с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, находящихся в собственности Молодечненского района зданий и сооружений санатория-профилактория «Плесы», расположенных около д.Черченово. Приобретенное имущество можно использовать для размещения объектов физкультурно-оздоровительного, спортивного и рекреационного назначения.
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