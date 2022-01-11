На начало 2021/2022 учебного года в Беларуси работало 3760 учреждений дошкольного образования с общей численностью детей 405,5 тыс. человек.

Как сообщает Национальный статкомитет, в текущем учебном году учреждения дошкольного образования посещают 88,5% детей дошкольного возраста. Подготовкой к школе в республике охвачены все дети пятилетнего возраста.

Обеспеченность детей местами в учреждениях дошкольного образования в расчете на 1000 детей в возрасте 2-5 лет в 2021 году составила 948 мест.

Численность педагогических работников в учреждениях дошкольного образования составила 57,3 тыс. человек.

На начало 2021/2022 учебного года в республике насчитывалось 2967 учреждений общего среднего образования с численностью учащихся 1,1 млн. человек, что на 17,7 тыс. человек (на 1,7%) больше, чем на начало предыдущего учебного года.

Численность учителей (включая совместителей) в учреждениях общего среднего образования в текущем учебном году составила 106,7 тыс. человек. На одного учителя приходится в среднем 10 учеников, в городских школах – 12 учеников, в сельских – 5 учеников.

Свидетельство об общем базовом образовании получили 90,3 тыс. выпускников 9-х классов, из них 36,4% продолжили обучение в учреждениях среднего специального и профессионально-технического образования.

Аттестат об общем среднем образовании в 2021 году получили 53,1 тыс. выпускников школ, из них 78,5% продолжили обучение в учреждениях среднего специального и высшего образования.

На начало 2021/2022 учебного года в республике функционировало 172 учреждения профессионально-технического образования с численностью учащихся 59,9 тыс. человек.

Для получения профессионально-технического образования в 2021 году принято 25,4 тыс. учащихся, при этом 94,6% учащихся дневной формы обучения – по договорам и заявкам с организациями – заказчиками кадров.

В 2021 году учреждения профессионально-технического образования подготовили и выпустили 23,9 тыс. квалифицированных рабочих и служащих. По две и более квалификации получили 81% выпускников дневной формы обучения, с повышенным уровнем квалификации – 63,2% выпускников.

Получение среднего специального образования в республике на начало 2021/2022 учебного года обеспечивало 221 учреждение, численность учащихся которых составила 107,5 тыс. человек. В расчете на 10 тыс. человек населения республики приходится 115 учащихся учреждений среднего специального образования.

За счет бюджетных средств среднее специальное образование получают 67,1% всех учащихся, в государственных учреждениях на дневной форме обучения – 78,5%.

В 2021 году в учреждения среднего специального образования поступили 37 тыс. человек, из которых 22,4% проживают в сельских населенных пунктах.

Выпуск специалистов со средним специальным образованием в 2021 году составил 33,3 тыс. человек, из них более половины (59,3%) получили образование за счет бюджетных средств на дневной форме обучения.

В 50 учреждениях высшего образования республики на начало 2021/2022 учебного года на первой ступени системы высшего образования обучались 243 тыс. студентов, из них 18,5 тыс. иностранных граждан (7,6% от общей численности студентов).

За счет бюджетных средств обучаются 45,4% всех студентов, в государственных учреждениях высшего образования на дневной форме обучения – 59,9%.

В 2021 году студентами стали 55,2 тыс. человек, из них 11,9% проживают в сельских населенных пунктах.

Специальности экономического и юридического профиля выбрали 30,2% первокурсников, технического и строительного – 25,6%, педагогического – 10,1%, сельскохозяйственного – 8,7%, социальной направленности – 7,6%.

Специалистами с высшим образованием в 2021 году стали 55,4 тыс. выпускников. Из общей численности выпускников 18,5 тыс. человек, или 33,3% – выпускники, получившие специальности экономического и юридического профиля.

На второй ступени системы высшего образования республики на начало 2021/2022 учебного года обучались 12,3 тыс. магистрантов. В 2021 году в магистратуру было принято 9,1 тыс. человек, диплом магистра получили 6,2 тыс. человек.

В расчете на 10 тыс. человек населения республики приходится 273 студента и магистранта учреждений высшего образования.