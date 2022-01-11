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ЭКОНОМИКА РБ
ОТ ПРИМЕНЯЮЩИХ УСН ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В БЮДЖЕТ ПОСТУПИЛО 106,0 МЛН РУБЛЕЙ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА
14:04 11.01.2022
В Витебской области в январе-ноябре 2021 года упрощенную систему налогообложения применили 21656 плательщиков, что на 1198 человек больше чем за аналогичный период прошлого года, из них количество организаций - 5827 и индивидуальных предпринимателей - 15829.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, на 1 декабря 2021 года поступления в бюджет от плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, составили 106,0 млн рублей, что выше поступлений за соответствующий период 2020 года на 15,4 млн рублей. Темп роста в действующих ценах составил 117,0%.
Доля организаций, применяющих упрощенный порядок налогообложения, в общем количестве организаций составляет 33,8%. Удельный вес индивидуальных предпринимателей в общем количестве – 66,1%.
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