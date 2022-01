ЭКОНОМИКА РБ

ПРОЕКТ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПУТЕШЕСТВИЙ ПО БЕЛАРУСИ BY GUIDE РАЗРАБОТАЛИ В БГУ

13:30 11.01.2022 Проект приложения для экологических путешествий по Беларуси BY Guide разработали в БГУ. Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, руководителем и автором идеи стала аспирантка исторического факультета Светлана Долюк. Она предложила сделать доступной информацию по «зеленым маршрутам» через онлайн-ресурс. До настоящего времени подобных разработок в Беларуси не было. Уникальность этого приложения заключается также в том, что оно является своеобразной навигацией по экологическим маршрутам с учетом возможностей и физиологических особенностей посетителей. Ресурс содержит подсказки, кому подойдет эта тропа – людям с нарушением зрения или на коляске, семьям с детьми и животными. Светлана Долюк проверяет каждое направление самостоятельно и обозначает кнопкой «знак качества». Также каждая тропа сопровождается описанием, фотографиями и GPS-треком. В перспективе планируется разработать аудиогиды и включить в приложение систему для распознавания по пению птиц и следам животных. На данный момент база включает более 300 экологических троп и веломаршрутов по всем регионам страны. Информацию об этих объектах аспирантка собирает через запросы в музеи и поиски в интернете. В настоящее время доступна бета-версия приложения BY Guide на Google Play. Пользовательская версия появится в течение января текущего года. Проект уже высоко оценили эксперты бизнес-инкубатора Парка высоких технологий. С ноября прошлого года BY Guide получил резидентство в Стартап-центре БГУ, стал финалистом конкурсов Belarus Green Awards 2021 и АГРО 3.0, победителем первого всебелорусского молодежного конкурса стартапов Startup Heart и Международной студенческой научно-практической конференции «Формирование экологической культуры средствами туризма». Подробнее ознакомиться с BY Guide можно здесь.