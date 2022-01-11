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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОЕКТ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПУТЕШЕСТВИЙ ПО БЕЛАРУСИ BY GUIDE РАЗРАБОТАЛИ В БГУ
13:30 11.01.2022
Проект приложения для экологических путешествий по Беларуси BY Guide разработали в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, руководителем и автором идеи стала аспирантка исторического факультета Светлана Долюк. Она предложила сделать доступной информацию по «зеленым маршрутам» через онлайн-ресурс. До настоящего времени подобных разработок в Беларуси не было.
Уникальность этого приложения заключается также в том, что оно является своеобразной навигацией по экологическим маршрутам с учетом возможностей и физиологических особенностей посетителей. Ресурс содержит подсказки, кому подойдет эта тропа – людям с нарушением зрения или на коляске, семьям с детьми и животными. Светлана Долюк проверяет каждое направление самостоятельно и обозначает кнопкой «знак качества». Также каждая тропа сопровождается описанием, фотографиями и GPS-треком. В перспективе планируется разработать аудиогиды и включить в приложение систему для распознавания по пению птиц и следам животных.
На данный момент база включает более 300 экологических троп и веломаршрутов по всем регионам страны. Информацию об этих объектах аспирантка собирает через запросы в музеи и поиски в интернете.
В настоящее время доступна бета-версия приложения BY Guide на Google Play. Пользовательская версия появится в течение января текущего года.
Проект уже высоко оценили эксперты бизнес-инкубатора Парка высоких технологий. С ноября прошлого года BY Guide получил резидентство в Стартап-центре БГУ, стал финалистом конкурсов Belarus Green Awards 2021 и АГРО 3.0, победителем первого всебелорусского молодежного конкурса стартапов Startup Heart и Международной студенческой научно-практической конференции «Формирование экологической культуры средствами туризма».
Подробнее ознакомиться с BY Guide можно здесь.
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