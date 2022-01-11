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ЭКОНОМИКА РБ


РЕАЛИЗАЦИЯ НЕКОТОРЫХ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЕЙ С СОДЕРЖАНИЕМ МЕТАНОЛА В БЕЛАРУСИ ЗАПРЕЩЕНА


13:13 11.01.2022

Комитет госконтроля в ходе проведенных в декабре 2021 года проверок установил факты реализации в торговых объектах, а также в интернете антиобледенительной жидкости, имевшей схожую упаковку и маркировку с низкозамерзающими стеклоомывателями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, антиобледенительная жидкость была расфасована в аналогичную тару, используемую для стеклоомывающих жидкостей, имела голубой цвет, а на этикетке была нанесена цифра 20, после которой нарисована снежинка.

При этом, если для стеклоомывающих жидкостей установлены нормативы по содержанию метанола (сильный яд, в больших концентрациях представляющий опасность для здоровья), то на антиобледенительные жидкости такие нормативы отсутствовали.

В этой связи были инициированы испытания антиобледенительной жидкости, которые показали, что содержание метанола в этой продукции составляет более 9% (к примеру, для стеклоомывателей этот показатель не должен превышать 0,05%).

Также установлено, что температура кристаллизации антиобледенительной жидкости составляет минус 12 °С. Таким образом, нанесенная на этикетке цифра «20» вводила покупателей в заблуждение.

О результатах контрольных мероприятий КГК проинформировал Минздрав с целью принятия оперативных мер для установления норматива содержания метанола в антиобледенительных жидкостях.

В результате постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь с 5 января 2022 года запрещен ввоз и реализация на территории республики жидкостей антиобледенительных, упакованных в потребительскую упаковку для розничной торговли, с содержанием метанола в концентрации более 0,05 объемного процента.

Имеющиеся в торговых объектах антиобледенительные жидкости с содержанием метанола в концентрации более 0,05 объемного процента должны быть сняты с продажи.
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