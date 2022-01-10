В Беларуси подвели предварительные итоги воспроизводства лесов в 2021 году. об этом сообщает Telegram-канал Министерства лесного хозяйства.

По предварительным данным, новые леса в 2021 году появились на 49 тыс. га. Это превышает годовое задание более чем на 23%.

Для сравнения: площадь самого крупного города страны - Минска - примерно в 1,5 раза уступает объемам лесовосстановления. А в пересчете на футбольные поля - это почти 66 тысяч зеленых площадок.

Примечательно, что более 80% новых лесов созданы руками лесоводов.

В общей площади лесных культур, созданных в 2021 году, хвойные и твердолиственные породы занимают 97,6%, мягколиственные (береза, липа, ольха черная и др.) – 2,4%.

Наибольшие объемы лесовосстановления традиционно приходятся на Гомельскую область: в 2021 году за счет посева и посадки леса лесные культуры здесь были созданы на площади около 15 тыс. га.

Окончательные итоги лесокультурного сезона будут подведены в феврале.