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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПОДВЕЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОВ В 2021 ГОДУ
12:01 11.01.2022
В Беларуси подвели предварительные итоги воспроизводства лесов в 2021 году. об этом сообщает Telegram-канал Министерства лесного хозяйства.
По предварительным данным, новые леса в 2021 году появились на 49 тыс. га. Это превышает годовое задание более чем на 23%.
Для сравнения: площадь самого крупного города страны - Минска - примерно в 1,5 раза уступает объемам лесовосстановления. А в пересчете на футбольные поля - это почти 66 тысяч зеленых площадок.
Примечательно, что более 80% новых лесов созданы руками лесоводов.
В общей площади лесных культур, созданных в 2021 году, хвойные и твердолиственные породы занимают 97,6%, мягколиственные (береза, липа, ольха черная и др.) – 2,4%.
Наибольшие объемы лесовосстановления традиционно приходятся на Гомельскую область: в 2021 году за счет посева и посадки леса лесные культуры здесь были созданы на площади около 15 тыс. га.
Окончательные итоги лесокультурного сезона будут подведены в феврале.
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