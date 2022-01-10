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ЭКОНОМИКА РБ
НА ЕПЭУ ПРИОСТАНОВЛЕНА ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ЛЮБУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПОГРАНИЧНОЙ ПОЛОСЕ
11:19 11.01.2022
На едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) приостановлена одна административная процедура. Об этом сообщает Национальный центр электронных услуг.
«По решению Государственного пограничного комитета Республики Беларусь с 10 января 2022 г. на едином портале электронных услуг приостановлено осуществление административной процедуры в электронном виде № 156.19.3 «Выдача разрешения на осуществление хозяйственной и иной деятельности в пограничной полосе, внутренних водах Республики Беларусь в пределах пограничной зоны и пограничной полосы (в режиме опытной эксплуатации)» в связи с изменением законодательства в части порядка ее осуществления», - говорится в сообщении.
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