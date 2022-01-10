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ЭКОНОМИКА РБ
СК БЕЛАРУСИ ВОЗБУДИЛ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ОБРУШЕНИЯ МОСТА В МИНСКЕ
10:36 11.01.2022
Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по факту обрушения моста в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.305 (Нарушение проектов, обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов при производстве строительно-монтажных работ) и ч.2 ст.428 (служебная халатность) Уголовного кодекса Республики Беларусь, которые соединены в одном производстве. Создана следственная группа из числа сотрудников ГСУ и столичного управления.
Проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина. Изъяты фрагменты арматуры обрушенных конструкций и цементно-бетонной смеси, техническая и проектная документация.
Организовано и продолжается проведение допросов должностных лиц организаций, осуществляющих содержание, техническое обследование и обслуживание путепровода. Планируется назначение комплексных технических и иных экспертных исследований.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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