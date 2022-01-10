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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 1,3 ТЫС. ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ НАХОДИЛОСЬ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДОВ БЕЛАРУСИ В НАЧАЛЕ ЯНВАРЯ


10:18 11.01.2022

В производстве экономических судов Беларуси на 1 января 2022 года находилось 1355 дел об экономической несостоятельности (банкротстве), из которых 90,6% (1227 дела) - о банкротстве организаций частной формы собственности.

Как сообщи ли ЭКОПРЕСС в Верховном суде, в экономическом суде города Минска рассматриваются порядка 39% (525 дел) от общего количества дел.

Производство об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации, ведется по 128 делам.

На 1 января 2022 года экономическими судами завершены ликвидационные производства по делам в отношении:

республиканского унитарного производственного предприятия «Березатара»,

открытого акционерного общества «Крышиловичи», Ганцевичского района,

частного строительного унитарного предприятия «Лоевская ПМК-104» открытого акционерного общества «Гомельоблстрой»,

открытого акционерного общества «Городечно», Новогрудского района,

коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Юратишки», Ивьевского района,

открытого акционерного общества «Слуцкий пивоваренный завод»,

коммунального унитарного предприятия «Жилищно-эксплуатационный участок № 2 Партизанского района Минска»,

унитарного коммунального производственного предприятия «Бобруйский завод напитков»,

открытого акционерного общества «Кожевник».

В декабре 2021 года экономическими судами приняты к производству заявления о банкротстве в отношении двух организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны. Это, в частности, коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «ДроздыАгро» и ОАО «Борисовжилстрой».
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