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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 1,3 ТЫС. ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ НАХОДИЛОСЬ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДОВ БЕЛАРУСИ В НАЧАЛЕ ЯНВАРЯ
10:18 11.01.2022
В производстве экономических судов Беларуси на 1 января 2022 года находилось 1355 дел об экономической несостоятельности (банкротстве), из которых 90,6% (1227 дела) - о банкротстве организаций частной формы собственности.
Как сообщи ли ЭКОПРЕСС в Верховном суде, в экономическом суде города Минска рассматриваются порядка 39% (525 дел) от общего количества дел.
Производство об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации, ведется по 128 делам.
На 1 января 2022 года экономическими судами завершены ликвидационные производства по делам в отношении:
республиканского унитарного производственного предприятия «Березатара»,
открытого акционерного общества «Крышиловичи», Ганцевичского района,
частного строительного унитарного предприятия «Лоевская ПМК-104» открытого акционерного общества «Гомельоблстрой»,
открытого акционерного общества «Городечно», Новогрудского района,
коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Юратишки», Ивьевского района,
открытого акционерного общества «Слуцкий пивоваренный завод»,
коммунального унитарного предприятия «Жилищно-эксплуатационный участок № 2 Партизанского района Минска»,
унитарного коммунального производственного предприятия «Бобруйский завод напитков»,
открытого акционерного общества «Кожевник».
В декабре 2021 года экономическими судами приняты к производству заявления о банкротстве в отношении двух организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны. Это, в частности, коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «ДроздыАгро» и ОАО «Борисовжилстрой».
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