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ЭКОНОМИКА РБ


ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ВЫЯВИЛИ ПАРТИЮ НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННОГО ТОВАРА НА 1,4 МЛН РУБЛЕЙ


09:47 11.01.2022

Партию незадекларированного товара выявили гродненские таможенники в транспортном средстве, следовавшем через пункт пропуска «Привалка».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, сумма фактически перемещаемого перевозчиком сборного груза превысила заявленную более чем в два раза и составила почти 1,4 млн рублей.

Согласно документам, представленным к таможенному контролю, на территорию Евразийского экономического союза из Франции перемещалась косметика и парфюмерия в ассортименте. В результате сканирования установлено, что в грузовом отсеке помимо заявленного присутствует иной товар – вставки в презентуары на прилавки CHANEL. Стоимость незаконно перевозившихся предметов торгового оборудования составила более 750 тыс. рублей, при этом перевозчик намеревался сэкономить на уплате таможенных платежей порядка 210 тыс. рублей.

По выявленному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь, материалы дела направлены в суд Октябрьского района Гродно для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.
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