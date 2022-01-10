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ЭКОНОМИКА РБ
ОБОРОТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 32,8%
09:41 11.01.2022
В январе-ноябре 2021 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 73 443,7 млн долларов США, увеличившись к уровню января-ноября 2020 г. из расчета в текущих ценах на 32,8%.
Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе экспорт за 11 месяцев 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 38% до $36 151,4 млн, импорт – на 28,2% до $37 292,3 млн.
По итогам января-ноября 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении увеличился на 11,8%, импорт – на 5,5%.
Средние цены экспорта выросли на 23,4%, импорта – на 21,5%.
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