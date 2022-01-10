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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОВИКИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ В ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ВЗЫСКАЛИ БОЛЕЕ 25,4 МЛН РУБЛЕЙ
17:46 10.01.2022
Налоговыми органами Брестской области за 2021 год в принудительном порядке взыскано более 25,4 млн рублей, или 1,3% процента от поступивших в бюджет платежей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области, со счетов плательщиков, несвоевременно рассчитывающихся с бюджетом, взыскано 1,1 млн рублей. При этом со счетов их дебиторов списано 23,9 млн рублей, изъято из касс 0,2 млн рублей наличных денежных средств.
Поступления от реализации имущества должников составили 0,2 млн рублей.
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