ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.01.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НАЛОГОВИКИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ В ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ВЗЫСКАЛИ БОЛЕЕ 25,4 МЛН РУБЛЕЙ


17:46 10.01.2022

Налоговыми органами Брестской области за 2021 год в принудительном порядке взыскано более 25,4 млн рублей, или 1,3% процента от поступивших в бюджет платежей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области, со счетов плательщиков, несвоевременно рассчитывающихся с бюджетом, взыскано 1,1 млн рублей. При этом со счетов их дебиторов списано 23,9 млн рублей, изъято из касс 0,2 млн рублей наличных денежных средств.

Поступления от реализации имущества должников составили 0,2 млн рублей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.01.2022
валюта курс
EUR 2.9384
USD 2.6010
RUB 3.3872
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.01.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9260 -0.0124
USD 2.5829 -0.0181
RUB 3.4406 +0.0534
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9200 2.9290
USD 2.5800 2.5850
RUB 3.4300 3.4350
подробнее

Конвертация в банках
на 10.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1300 1.1340
EUR/RUB 85.0000 85.3000
USD/RUB 75.0000 75.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте