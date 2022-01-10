ОАО «Минский тракторный завод» в 2021 году увеличило экспорт почти на четверть по сравнению с 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе завода, всего за рубеж поставлено более 36 тыс. тракторов и машин. Темп роста составил 124,1%.

При этом в 2021 году в дальнее зарубежье МТЗ поставил продукции на 41,6% больше, чем в позапрошлом. «Среди стран так называемой «дальней дуги» особо хочется отметить существенное увеличение поставок в Пакистан и Египет, а также на Кубу. Несмотря на непростые отношения с Европейским союзом, Минскому тракторному заводу также удалось нарастить присутствие на некоторых рынках, к примеру, в Венгрии, Польше и Румынии. В целом темп роста экспорта в страны Европы превысил 120%», - рассказал начальник отдела маркетинговых исследований и статистики маркетинг-центра Виталий Прищеп.

В страны ближнего зарубежья экспортные поставки продукции выросли на 20,4%. На постсоветском пространстве в лидерах по объему традиционно Россия – туда поставлено более 13,5 тысячи единиц техники. В Украину продано 6,2 тысячи тракторов, в Казахстан – 4,1 тысячи.