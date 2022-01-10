Минское ГПЛХО подвело итоги реализации новогодних деревьев

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минского ГПЛХО, всего лесохозяйственные учреждения объединения продали 28281 новогоднее дерево, в том числе сосны – 1471. По сравнению с прошлым годом продали меньше на 2143 новогодних дерева.

По инициативе Министерства лесного хозяйства прошла республиканская акция «Сохрани символ праздника». Лесхозы предлагали приобрести новогодние деревья в кадках, чтобы затем сохранить их до весны и высадить у себя на даче или в ближайшем лесничестве во время акции «Неделя леса». Всем покупателям новогодних деревьев в кадках дарили памятки по уходу за символом праздника.

Было реализовано 876 новогодних деревьев в кадках (в 2020 году – 889).