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ЭКОНОМИКА РБ
ДИРЕКТОР ОДНОГО ИЗ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СТОЛИЦЫ ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ СЛУЖЕБНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
13:02 10.01.2022
Прокуратура Центрального района г.Минска возбудила уголовное дело в отношении Т., директора одного из коммунальных унитарных предприятий столицы, которая подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в службе информации прокуратуры города Минска, такое процессуальное решение принято после изучения межведомственной группой материалов проверки территориального УВД.
Согласно материалам дела Т. с января по декабрь 2020 года давала указания подчиненным ей работникам выполнять строительно-монтажные и иные работы в жилых помещениях своих близких родственников, в том числе с оформлением фиктивных договоров подряда со сторонними лицами на иных объектах.
Своими действиями Т. причинила КУП ущерб в сумме свыше 6 тыс. рублей.
Прокуратура Центрального района г.Минска квалифицировала действия Т. по ч.2 ст.424 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовное дело в Центральный (г.Минска) районный отдел Следственного комитета.
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