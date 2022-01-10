Прокуратура Центрального района г.Минска возбудила уголовное дело в отношении Т., директора одного из коммунальных унитарных предприятий столицы, которая подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в службе информации прокуратуры города Минска, такое процессуальное решение принято после изучения межведомственной группой материалов проверки территориального УВД.

Согласно материалам дела Т. с января по декабрь 2020 года давала указания подчиненным ей работникам выполнять строительно-монтажные и иные работы в жилых помещениях своих близких родственников, в том числе с оформлением фиктивных договоров подряда со сторонними лицами на иных объектах.

Своими действиями Т. причинила КУП ущерб в сумме свыше 6 тыс. рублей.

Прокуратура Центрального района г.Минска квалифицировала действия Т. по ч.2 ст.424 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовное дело в Центральный (г.Минска) районный отдел Следственного комитета.