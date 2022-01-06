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ЭКОНОМИКА РБ
МТС НАБИРАЕТ НОВЫЙ КУРС ОНЛАЙН-ШКОЛЫ ИНТЕРНЕТ-ГРАМОТНОСТИ
12:08 10.01.2022
МТС проводит очередной набор в онлайн-школу для людей старшего поколения #НаучиСвоихБлизких.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, присоединиться к занятиям могут все желающие из любого уголка Беларуси. Главная задача бесплатного курса — помочь людям «третьего» возраста комфортно пользоваться гаджетами и решать с их помощью многие вопросы.
Так, на занятиях можно будет узнать, как загружать приложения, совершать покупки в интернет-магазинах, выписывать онлайн газеты и журналы, а также оплачивать коммунальные услуги без похода на почту или в банк, брать электронные талончики к врачу и искать лекарства по выгодной цене в ближайших аптеках.
Курс рассчитан на 9 занятий, которые будут проходить 2 раза в неделю по 1,5 часа на платформе Zoom. Закрепить навыки и повторить пройденный материал можно с помощью видеоуроков, разработанных специально для онлайн-занятий. К вебинарам могут подключаться дети и внуки, чтобы помочь своим родным осваивать мобильные технологии. После прохождения онлайн-теста все учащиеся получат сертификат от МТС.
Как записаться на онлайн-курс #НаучиСвоихБлизких?
Чтобы стать слушателем онлайн-школы #НаучиСвоихБлизких необходимо зарегистрироваться в интернете или подойти в любой салон связи МТС. Занятия будут проходить в группе из 20-30 слушателей. Обучение в онлайн-школе #НаучиСвоихБлизких — бесплатное, а подключиться к урокам можно из любого уголка страны.
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