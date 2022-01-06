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ЭКОНОМИКА РБ


ТЕМП РОСТА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ЗАВОДА «ТЕРМОПЛАСТ» ЗА 3 ГОДА УВЕЛИЧИЛСЯ НА 33%, А ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ НА 42%


11:46 10.01.2022

Несколько лет назад на ОАО «МИНСКИЙ ЗАВОД «ТЕРМОПЛАСТ» началось техническое перевооружение производства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, предприятием приобретено инновационное производственное оборудование (гидравлические термопластавтоматы различной модификации) на общую сумму более полумиллиона долларов США. Основными целями модернизации были удержание и развитие позиций на отечественном и зарубежном рынках, минимизация затрат, поставок продукции и предоставления услуг, полностью отвечающих требованиям и ожиданиям потребителей.

Благодаря внедрению инновационных технологий по энергосбережению удалось снизить затраты на электроэнергию более чем в 4,5 раза. Теперь энергопотребление одного электрического термопласт автомата нового поколения сопоставимо с энергопотреблением домашнего чайника.

С целью создания комфортных условий для сотрудников предприятия проведен ремонт производственных помещений общей площадью 6897,9 квадратных метров. Разработана и внедрена автоматизированная система учета движения пресс-форм и сложной технологической оснастки. Создана библиотека пресс-форм с электронными формулярами, позволяющими контролировать их движение и выработку. Внедрена электронная система управления и учета сведений о работе производственных участков, расхода сырья, автоматизирован бухгалтерский учет и учет рабочего времени.

Приведена в соответствие международным стандартам и оргструктура предприятия, исключены дублирующие функции, повышена эффективность управления.

Как результат – темп рост объема производства за 2019-2021 гг. составил более 133%, объем выручки от реализации продукции (товаров, услуг) — 142%. За эти три года темп роста заработной платы составил более 142%. Последняя, по итогам ноября 2021 года, достигла 1321,4 рублей.

Среди производимой заводом продукции корпуса для автомобильных аккумуляторов, корзины для транспортировки продовольственных товаров и многое другое.
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