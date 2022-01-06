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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ВВОДЯТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПО ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ ПРАВ
10:17 10.01.2022
Национальный центр интеллектуальной собственности с 1 января 2022 года оказывает новую услугу в онлайн и офлайн режимах по добровольной регистрации объектов авторского права и депонированию таких объектов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, воспользовавшись предлагаемой услугой, заинтересованное лицо получит дополнительный инструмент для защиты своих прав и сможет подтвердить существование объекта авторского права на дату регистрации.
Депонирование произведений (литературных, сценарных, музыкальных, аудиовизуальных, изобразительного искусства, прикладного искусства и дизайна, архитектуры фотографических, науки, компьютерных программ и др.) осуществляется вместе с документами и материалами, содержащими информацию о них, в электронном виде с ограничением доступа третьих лиц к содержимому файлов. При этом, используя информационно-коммуникационные технологии, обеспечивается сохранность представленных заявителем материалов.
Воспользоваться услугой по добровольной регистрации объектов авторского права и депонированию можно непосредственно в Национальном центре интеллектуальной собственности.
Депонирование позволяет идентифицировать правообладателя в отношении его произведения.
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