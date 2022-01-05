Холдинг «Белорусская цементная компания» (БЦК) планирует в 2022 году увеличить выпуск цемента до 5,1 млн т, экспорт – до $135,1 млн, а прибыль от реализации нарастить до 49 млн рублей. Такие планы озвучил генеральный директор управляющей компании холдинга Александр Довгало.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЦК, по итогам 2021 года прогнозируется получение прибыли от реализации в размере 44,7 млн рублей (плюс 4,9 млн рублей к уровню 2020-го), рентабельность продаж составит 4,3%.

Загрузка производственных мощностей достигла рекордных с момента образования холдинга 94,9%. В частности, цемента произведено почти 5 млн тонн, на 4,8% больше, чем годом ранее. В целом продукции выпущено на 924,5 млн рублей (темп роста к 2020 году – 111,3%). Экспорт составит 131,2 млн долларов.