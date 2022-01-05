5-6 апреля в Минске состоится Международная научно-техническая конференция «Метрология-2022», посвященная 30-летию Государственного комитета по стандартизации Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИМ, на конференции будут рассматриваться вопросы теоретической и законодательной метрологии; международная система единиц SI; создание эталонов, стандартных образцов и высокоточных средств измерительной техники.

Кроме того, на конференции речь пойдет о метрологическом обеспечении производства, калибровке и поверке средств измерений, сличении и передаче единиц измерений, неопределенности в измерениях, метрологическом обеспечении измерительных систем, разработке и применении методик (методов) измерений, в том числе референтных, а также о цифровизации в метрологии.