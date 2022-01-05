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ЭКОНОМИКА РБ
МАЗ ВЫВЕЛ НОВОЕ ШАССИ НА РЫНОК УКРАИНЫ
14:07 06.01.2022
ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ» вывело на рынок Украины свою новую разработку — автомобиль с колесной формулой 8х8 МАЗ 63362L.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе автозавода, отличительная особенность разработки – усиленная конструкция 8-колесного шасси и полный привод для обеспечения повышенной проходимости. Новинка комплектуется мотором Weichai WP12 мощностью 460 л.с. и автоматической КПП Allison.
Грузоподъемность нового шасси составляет 22 950 кг, при этом технически допустимая общая масса – 38 тонн. Длина монтажной рамы 8 605 мм.
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