ЭКОНОМИКА РБ

МАЗ ВЫВЕЛ НОВОЕ ШАССИ НА РЫНОК УКРАИНЫ

14:07 06.01.2022 ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ» вывело на рынок Украины свою новую разработку — автомобиль с колесной формулой 8х8 МАЗ 63362L. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе автозавода, отличительная особенность разработки – усиленная конструкция 8-колесного шасси и полный привод для обеспечения повышенной проходимости. Новинка комплектуется мотором Weichai WP12 мощностью 460 л.с. и автоматической КПП Allison. Грузоподъемность нового шасси составляет 22 950 кг, при этом технически допустимая общая масса – 38 тонн. Длина монтажной рамы 8 605 мм.