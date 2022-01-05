Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 5 января 2022 года выросло до почти 704,9 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 704 тыс. 907 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 697 тыс. 953 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1378 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5669 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1400 человек, число смертей от COVID-19 – на 16.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 23 тыс. 930 тестов. Всего в стране проведено 11 млн 138 тыс. 815 тестов.