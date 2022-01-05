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ЭКОНОМИКА РБ
РУП «БЕЛПОЧТА» С 6 ПО 8 ЯНВАРЯ ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ПРИЕМА ВНУТРЕННИХ ОТПРАВЛЕНИЙ EMS
13:06 06.01.2022
В связи с выходными и праздничными днями в Беларуси, в период с 6 по 8 января 2022 года изменяются условия приема внутренних отправлений EMS.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белпочта», в объектах почтовой связи Минска:
6 января 2022 года прием осуществляется только в адрес городов Барановичи, Береза, Брест, Пинск, Полоцк, Витебск, Орша, Калинковичи, Мозырь, Жлобин, Гомель, Лида, Гродно, Бобруйск, Могилев, Минск с доставкой физическим лицам 7 января в течение дня;
7 января 2022 года прием осуществляется только в адрес городов Барановичи, Береза, Брест, Пинск, Полоцк, Витебск, Новополоцк, Орша, Калинковичи, Мозырь, Жлобин, Гомель, Лида, Гродно, Бобруйск, Могилев, М.Горка, Слуцк, Солигорск, Молодечно, Вилейка, Дзержинск, Несвиж, Клецк, Минск с доставкой физическим лицам 8 января в течение дня;
8 января 2022 года прием осуществляется только в адрес городов Барановичи, Береза, Брест, Пинск, Полоцк, Витебск, Новополоцк, Орша, Калинковичи, Мозырь, Жлобин, Гомель, Лида, Гродно, Бобруйск, Могилев, Минск с доставкой физическим лицам 9 января в течение дня.
Во всех остальных случаях прием внутренних отправлений EMS может осуществляться только с увеличенным сроком пересылки.
Возможность приема в объектах почтовой связи (далее ОПС) Минска в указанный период можно уточнить в ОПС места отправки или в контакт-центре по телефону 154.
В объектах почтовой связи областей: возможность приема в ОПС областей в период с 6 по 8 января 2022 года можно уточнить в ОПС места отправки.
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