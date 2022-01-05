Национальный центр интеллектуальной собственности с 1 января 2022 г. оказывает новую услугу по добровольной регистрации объектов авторского права и депонированию таких объектов, документов и материалов, содержащих информацию о них.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦИС, регистрация и депонирование осуществляется в отношении любых видов произведений, в том числе: литературных произведений; сценарных произведений; музыкальных произведений; аудиовизуальных произведений; произведений изобразительного искусства; произведений прикладного искусства и дизайна; произведений архитектуры; фотографических произведений; произведений, относящихся к географии, картографии и другим наукам; компьютерных программ; произведений науки; производных произведений (переводов или иных переработок, в том числе обработок, обзоров, пересказов, аннотаций, резюме, рефератов, инсценировок, музыкальных аранжировок); составных произведений (сборников (в том числе энциклопедий, антологий, баз данных), газет, журналов и других).

Воспользовавшись предлагаемой услугой, правообладатель получит дополнительный инструмент для защиты своих прав в случае их нарушения. При необходимости Национальный центр сможет подтвердить существование объекта авторского права на дату регистрации и депонирования, а также сообщить о лицах, указанных в качестве правообладателя.

Национальный центр депонирует произведения вместе с документами и материалами, содержащими информацию о них, в электронном виде с ограничением доступа третьих лиц к содержимому файлов. При этом, используя информационно-коммуникационные технологии, обеспечивается сохранность представленных заявителем экземпляра произведения, материалов и документов в исходном виде.

Более подробно ознакомиться с предлагаемой услугой можно по ссылке.