|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.01.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВПК БЕЛАРУСИ СОЗДАЛ НОВЫЙ КОМПЛЕКС БОЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ «ЛАГУНА»
12:45 06.01.2022
В рамках внутренней кооперации предприятиями одного из холдингов, входящих в систему Госкомвоенпрома, создан и передан заказчику комплекс боевого управления огнем 1В12 БМЭ «Лагуна».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, изделие обеспечивает разведку, автоматизированное и неавтоматизированное управление боевыми действиями артиллерийского дивизиона (батареи), вооруженных различными артиллерийскими и реактивными системами («Град», «Пион», «Гвоздика» и др.), а также непрерывное взаимодействие с общевойсковыми подразделениями.
Комплекс объединяет машину командира дивизиона, машины трех командиров батарей, начальника штаба дивизиона, трех старших офицеров батарей и орудийный комплект средств управления огнем (по количеству артиллерийских установок), находящихся на вооружении артиллерийских батарей.
Здесь на основе системы связи и передачи данных происходит единый цифровой обмен информации, начиная от командира дивизиона и до командира боевой машины (орудия).
Машина управления командира дивизиона (командира батареи) размещена на шасси бронеавтомобиля «Кайман» с колесной формулой 4 × 4. Она укомплектована цифровыми КВ- и УКВ-радиостанциями с функцией обмена данными, средствами автоматизации подготовки и приема-передачи данных для стрельбы со специальным программным обеспечением, цифровой картой местности и спутниковой навигацией, а также встроенными и выносными оптико-электронными средствами разведки, позволяющими вести наблюдение за местностью и определять координаты целей днем и ночью.
Машина управления начальника штаба дивизиона (старшего офицера батареи) размещена на шасси автомобиля повышенной проходимости Урал-4320 с колесной формулой 6 × 6. Она укомплектована отечественными цифровыми КВ- и УКВ-радиостанциями с функцией обмена данными, средствами автоматизации подготовки и приема-передачи данных для стрельбы со специальным программным обеспечением, цифровой картой местности и спутниковой навигацией, а также автоматической метеостанцией для измерения наземных метеорологических данных.
Орудийный комплект средств управления огнем предназначен для автоматизированной передачи команд и исчисленных установок до командиров орудий. В его состав входит планшетный компьютер с GPS приемником и специальным программным обеспечением, а также цифровые УКВ-радиостанции с функцией приема-передачи данных.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.01.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 05.01.2022
Курсы в банках
на 05.01.2022
Конвертация в банках
на 05.01.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте