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ЭКОНОМИКА РБ


ВПК БЕЛАРУСИ СОЗДАЛ НОВЫЙ КОМПЛЕКС БОЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ «ЛАГУНА»


12:45 06.01.2022

В рамках внутренней кооперации предприятиями одного из холдингов, входящих в систему Госкомвоенпрома, создан и передан заказчику комплекс боевого управления огнем 1В12 БМЭ «Лагуна».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, изделие обеспечивает разведку, автоматизированное и неавтоматизированное управление боевыми действиями артиллерийского дивизиона (батареи), вооруженных различными артиллерийскими и реактивными системами («Град», «Пион», «Гвоздика» и др.), а также непрерывное взаимодействие с общевойсковыми подразделениями.

Комплекс объединяет машину командира дивизиона, машины трех командиров батарей, начальника штаба дивизиона, трех старших офицеров батарей и орудийный комплект средств управления огнем (по количеству артиллерийских установок), находящихся на вооружении артиллерийских батарей.

Здесь на основе системы связи и передачи данных происходит единый цифровой обмен информации, начиная от командира дивизиона и до командира боевой машины (орудия).

Машина управления командира дивизиона (командира батареи) размещена на шасси бронеавтомобиля «Кайман» с колесной формулой 4 × 4. Она укомплектована цифровыми КВ- и УКВ-радиостанциями с функцией обмена данными, средствами автоматизации подготовки и приема-передачи данных для стрельбы со специальным программным обеспечением, цифровой картой местности и спутниковой навигацией, а также встроенными и выносными оптико-электронными средствами разведки, позволяющими вести наблюдение за местностью и определять координаты целей днем и ночью.

Машина управления начальника штаба дивизиона (старшего офицера батареи) размещена на шасси автомобиля повышенной проходимости Урал-4320 с колесной формулой 6 × 6. Она укомплектована отечественными цифровыми КВ- и УКВ-радиостанциями с функцией обмена данными, средствами автоматизации подготовки и приема-передачи данных для стрельбы со специальным программным обеспечением, цифровой картой местности и спутниковой навигацией, а также автоматической метеостанцией для измерения наземных метеорологических данных.

Орудийный комплект средств управления огнем предназначен для автоматизированной передачи команд и исчисленных установок до командиров орудий. В его состав входит планшетный компьютер с GPS приемником и специальным программным обеспечением, а также цифровые УКВ-радиостанции с функцией приема-передачи данных.
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