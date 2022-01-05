С 1 января 2022 г. в Беларуси стартовал республиканский конкурс по сокращению выбросов от механических транспортных средств.

Конкурс проводится ежегодно Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и областными и Минским городским комитетами природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минприроды, в ходе его проведения будут выбраны 6 организаций – по три в каждой номинации отдельно, которые будут награждены дипломами с выплатой поощрений в размерах, соответствующих различным степеням диплома.

Порядок организации и проведения конкурса определен Инструкцией, утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды № 27 от 29 августа 2019 г. (скачать можно на сайте ведомства).