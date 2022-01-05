Компания «Санта Бремор» - резидент СЭЗ «Брест» - провела самый масштабный ребрендинг.

Как сообщает сайт СЭЗ, теперь у компании единый корпоративный бренд – BREMOR. Он объединил все, чем занимается компания – от производства продуктов питания до экологических проектов и социальных инициатив. Широко известный бренд «Санта Бремор» остается только для обозначения выпускаемых предприятием продуктов питания, наряду с популярными марками «Матиас», «Русское море», «Бабушка Аня», «Самое время», «ЮККИ», «ТОП» и Soletto.

Вместе с названием обновился и визуальный стиль. Вместо логотипа «женщина с рыбой» разработан новый – «солнце». Наименование юридического лица сохраняется.

Для потребителей все остается по-прежнему. Рыба, морепродукты, икра, крабовые палочки будут, как и раньше, поступать на полки магазинов под маркой «Санта Бремор» с узнаваемым логотипом на упаковке.

Новый бренд BREMOR призван показать масштабы производства предприятия, на котором выпускают более 1000 видов продуктов – от рыбы и икры до блинчиков, салатов и мороженого.

Резидент СЭЗ «Брест» BREMOR – один из крупнейших производителей продуктов питания в Восточной Европе. В компанию входят 6 заводов в Беларуси и России, а штат сотрудников превышает 5000 человек. География поставок – 45 стран, где продукция представлена 15 торговыми марками.

Под новым брендом будут реализовываться также социальные и экологические инициативы.