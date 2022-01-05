|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.01.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «САНТА БРЕМОР» ПРОВЕЛА МАСШТАБНЫЙ РЕБРЕНДИНГ
12:10 06.01.2022
Компания «Санта Бремор» - резидент СЭЗ «Брест» - провела самый масштабный ребрендинг.
Как сообщает сайт СЭЗ, теперь у компании единый корпоративный бренд – BREMOR. Он объединил все, чем занимается компания – от производства продуктов питания до экологических проектов и социальных инициатив. Широко известный бренд «Санта Бремор» остается только для обозначения выпускаемых предприятием продуктов питания, наряду с популярными марками «Матиас», «Русское море», «Бабушка Аня», «Самое время», «ЮККИ», «ТОП» и Soletto.
Вместе с названием обновился и визуальный стиль. Вместо логотипа «женщина с рыбой» разработан новый – «солнце». Наименование юридического лица сохраняется.
Для потребителей все остается по-прежнему. Рыба, морепродукты, икра, крабовые палочки будут, как и раньше, поступать на полки магазинов под маркой «Санта Бремор» с узнаваемым логотипом на упаковке.
Новый бренд BREMOR призван показать масштабы производства предприятия, на котором выпускают более 1000 видов продуктов – от рыбы и икры до блинчиков, салатов и мороженого.
Резидент СЭЗ «Брест» BREMOR – один из крупнейших производителей продуктов питания в Восточной Европе. В компанию входят 6 заводов в Беларуси и России, а штат сотрудников превышает 5000 человек. География поставок – 45 стран, где продукция представлена 15 торговыми марками.
Под новым брендом будут реализовываться также социальные и экологические инициативы.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.01.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 05.01.2022
Курсы в банках
на 05.01.2022
Конвертация в банках
на 05.01.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте