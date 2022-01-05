ЭКОНОМИКА РБ

В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ СУММА ПОСТУПИВШИХ В БЮДЖЕТ АКЦИЗОВ СОСТАВИЛА 312,8 МЛН РУБЛЕЙ

11:34 06.01.2022 В Витебской области сумма поступивших в бюджет акцизов за январь-ноябрь 2021 года составила 312,8 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, это составило 13,9% удельного веса в доходах бюджета области. Согласно статьям 147, 150 Налогового кодекса Беларуси, объектами налогообложения акцизами признаются подакцизные товары, производимые плательщиками и реализуемые (передаваемые) ими на территории Беларуси либо ввозимые на территорию республики. Подакцизными товарами признаются: спирт, алкогольная продукция, табачные изделия, автомобильный бензин, дизельное топливо, масла моторные и др.