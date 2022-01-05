За январь-ноябрь 2021 года экспорт белорусских продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья вырос на 16%, за рубеж поставлено товаров на $6,034 млрд.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде Беларуси, прирост валютной выручки составил $832 млн. Это рекордный показатель по сравнению с годовыми значениями прошлых лет.

Белорусское продовольствие в январе-ноябре поставлялось в 106 стран мира.

Увеличение поставок наблюдалось практически по всем регионам. Экспорт в страны СНГ, включая Российскую Федерацию, увеличился на 12%. В страны дальнего зарубежья по сравнению с соответствующим периодом 2020 года поставки возросли на 41,8%, в том числе: в страны Азии и Океании – на 39,3%, ЕС – на 43,6%, Америки и Карибского бассейна – на 58,4%. Экспорт продовольствия в Китайскую Народную Республику вырос на 39,5%.

Экспорт молока и молокопродуктов увеличился на 10,4%; мяса и мясопродуктов – на 17,4%; рыбы и рыбной продукции – на 25,7%; яйца – на 38,1%; картофеля и продуктов его переработки – на 53,6%; овощей и грибов – на 14,8%; масла рапсового – на 81,3%; вод и алкогольных напитков – на 6,7%, шоколада и продуктов, содержащих какао, – на 36,6%.