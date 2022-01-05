В предновогоднюю декаду Комитет госконтроля Беларуси провел мониторинг торговых объектов во всех регионах республики, в ходе которого изучены вопросы соблюдения законодательства о ценообразовании, правил торговли (в том числе ассортиментных перечней), санитарных норм и правил.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, всего в ходе мониторингов обследовано 243 объекта, нарушения (в том числе установленного порядка формирования цен, правил торговли, санитарно-эпидемиологических требований и др.) выявлены в 178 из них.

Факты необоснованного завышения цен установлены в 18 случаях.

Так, в 7 объектах торговли Могилевской области выявлено завышение цен на 38 наименований социально значимых товаров (превышение предельных торговых надбавок составило от 3,2% до 33,4%).

В одном их магазинов Витебска нарушение законодательства о ценообразовании установлено повторно (необоснованное превышение предельных допустимых торговых надбавок на 11 наименований социально значимых товаров составило от 11,6% до 20,8%).

Установлены факты несоблюдения ассортиментных перечней.

Например, в одном из частных магазинов Витебска в продаже отсутствовали предусмотренные ассортиментным перечнем товары (торты (пирожные), сухарные изделия, хлебцы, соль йодированная, кофе натуральный, картофель, капуста, свекла, морковь, лук, огурцы, помидоры, яблоки и др.).

В ходе мониторингов пресечены факты продажи некачественных товаров.

Так, в одном из магазинов Бреста осуществлялась реализация мясных и колбасных изделий собственного производства без наличия документов, подтверждающих их качество и безопасность. Фактически, использованное для изготовления этой продукции мясо было неизвестного происхождения (в бухгалтерии отсутствовали товаросопроводительные документы на его поставку), на реализацию мяса выдан запрет. Деятельность торгового объекта приостановлена ввиду грубейших нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.

В трех магазинах Гродно в продаже находились загнившие фрукты и овощи. В торговом объекте Молодечненского района выявлена реализация 2 наименований товаров с истекшим сроком годности.

По итогам мониторингов приняты оперативные меры по устранению выявленных нарушений (изъяты из реализации товары с истекшими сроками годности и без необходимой информации, оформлены дополнительные заявки на отсутствовавшие товары, приведены в соответствие с законодательством завышенные цены).

По всем фактам нарушений субъектам торговли направлены рекомендации по их устранению.