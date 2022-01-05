Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 января 2022 года, по предварительным данным, составили $8 425,0 млн (в эквиваленте).

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен был составить не менее $6,0 млрд.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, за декабрь золотовалютные резервы снизились на $44,1 млн (на 0,5%) после сокращения в ноябре на $80,7 млн (на 0,9%).

В целом по итогам 2021 года международные резервные активы увеличились на $956,5 млн (на 12,8%).

Росту уровня золотовалютных резервов в 2021 году способствовали покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", распределение специальных прав заимствования Международного валютного фонда, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин и размещения Министерством финансов на внутреннем рынке облигаций, номинированных в иностранной валюте, привлечение внешних государственных займов, а также рост стоимости монетарного золота.

При этом правительством и Национальным банком по итогам 2021 года исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $3,1 млрд, в том числе в декабре – $220 млн.

В соответствии с Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2022 год объем международных резервных активов на 1 января 2023 года с учетом погашения правительством внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее $7,0 млрд.