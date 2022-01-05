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ЭКОНОМИКА РБ
ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ» В 2021 ГОДУ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 33%
10:16 06.01.2022
Объем производства продукции ОАО «Гомсельмаш» в 2021 году увеличился по сравнению с 2020 годом на 30%, экспорта - на 33%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, у покупателей пользуется спросом и зерноуборочная, и кормоуборочная техника GOMSELMASH, растет интерес к приобретению техники в лизинг.
В 2021 году была выпущена новая линейка техники GOMSELMASH GS5 PRO, GS812 PRO, GS812 PROFI, GS10 PRO, GS12A1 PRO и GS12A1 PROFI, оборудованная комфортабельной кабиной LUX CAB. Также была выпущена партия премиум-комбайнов GOMSELMASH GS2124, оснащенных кабиной UNI CAB.
В производстве Гомсельмаша на январь 2022 года зерноуборочные комбайны GOMSELMASH GS12A1 PRO и GOMSELMASH GS12A1 PROFI.
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