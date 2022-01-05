В БГПУ до 6 января 2022 года проходят Дни открытых дверей в онлайн-формате.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГПУ, деканы факультетов и директора институтов, профессорско-преподавательский состав и студенты рассказывают об особенностях поступления и обучения, условиях заселения в общежития, насыщенной научной, культурной и спортивной жизни университета.

Отметим, 6 января пройдет онлайн-конференция с приемной комиссией БГПУ, в ходе которой можно будет получить самую актуальную информацию о правилах и сроках приема, проходных баллах прошлого года, льготах при поступлении в БГПУ.

Записи онлайн-трансляций можно посмотреть на официальном YouTube-канале БГПУ.

Подробнее прочитать о факультетах и институтах можно на их сайтах.