Полеты в Казахстан будут выполняться только с разрешения Департамента по авиации. Об этом сообщает Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси.

«В условиях неопределенности обеспечения требований авиационной безопасности в аэропорту Алматы Департамент по авиации принял решение об отмене 5 января рейса Минск-Алматы, выполняемого авиакомпанией «Белавиа». Полеты в аэропорты Казахстана будут выполняться только с разрешения Департамента по авиации в зависимости от складывающейся обстановки», - говорится в сообщении.