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ЭКОНОМИКА РБ
ПОЛЕТЫ В КАЗАХСТАН БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО С РАЗРЕШЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ПО АВИАЦИИ – МИНТРАНС БЕЛАРУСИ
09:33 06.01.2022
Полеты в Казахстан будут выполняться только с разрешения Департамента по авиации. Об этом сообщает Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси.
«В условиях неопределенности обеспечения требований авиационной безопасности в аэропорту Алматы Департамент по авиации принял решение об отмене 5 января рейса Минск-Алматы, выполняемого авиакомпанией «Белавиа». Полеты в аэропорты Казахстана будут выполняться только с разрешения Департамента по авиации в зависимости от складывающейся обстановки», - говорится в сообщении.
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