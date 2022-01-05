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ЭКОНОМИКА РБ
СТУДЕНТЫ БГУ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ
17:57 05.01.2022
Студенты БГУ приглашаются к участию в электронной ярмарке вакансий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, мероприятие направлено на оказание помощи в трудоустройстве учащейся молодежи.
Ознакомиться с предложениями от работодателей можно 6 января на сайте государственной службы занятости. Также участники смогут задать интересующие вопросы нанимателям, направить резюме, получить консультацию и приглашение на собеседование в режиме реального времени.
На сайте представят более 600 свободных рабочих мест от различных организаций: «Атлант», «Керамин», «МАЗ», «Белмедпрепараты» и др.
По окончании ярмарки все актуальные вакансии автоматически переместятся в общереспубликанский банк вакансий.
Мероприятие проводит государственная служба занятости.
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