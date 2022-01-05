ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.01.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СТУДЕНТЫ БГУ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ


17:57 05.01.2022

Студенты БГУ приглашаются к участию в электронной ярмарке вакансий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, мероприятие направлено на оказание помощи в трудоустройстве учащейся молодежи.

Ознакомиться с предложениями от работодателей можно 6 января на сайте государственной службы занятости. Также участники смогут задать интересующие вопросы нанимателям, направить резюме, получить консультацию и приглашение на собеседование в режиме реального времени.

На сайте представят более 600 свободных рабочих мест от различных организаций: «Атлант», «Керамин», «МАЗ», «Белмедпрепараты» и др.

По окончании ярмарки все актуальные вакансии автоматически переместятся в общереспубликанский банк вакансий.

Мероприятие проводит государственная служба занятости.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.01.2022
валюта курс
EUR 2.9090
USD 2.5741
RUB 3.4415
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.01.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9257 +0.0167
USD 2.5886 +0.0145
RUB 3.4223 -0.0192
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9150 2.9250
USD 2.5840 2.5940
RUB 3.4080 3.4280
подробнее

Конвертация в банках
на 05.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1280 1.1330
EUR/RUB 85.1300 85.9000
USD/RUB 75.5000 76.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте