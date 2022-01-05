Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 5 января 2022 года выросло до почти 703,5 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 703 тыс. 507 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 696 тыс. 575 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 924 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5653 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 924 человека, число смертей от COVID-19 – на 15.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 28 тыс. 156 тестов. Всего в стране проведено 11 млн 114 тыс. 885 тестов.