ЭКОНОМИКА РБ

В СЭЗ «МИНСК» ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫЙ ЗАВОД

15:32 05.01.2022 В СЭЗ «Минск» введен в эксплуатацию завод ООО SEW EURODRIVE. Как сообщает сайт СЭЗ, компания SEW EURODRIVE представляет международный немецкий концерн и является одним из ведущих производителей электроприводной техники на мировом рынке. SEW EURODRIVE реализует инвестиционный проект «Строительство и эксплуатация завода по производству в СЭЗ «Минск» промышленных компонентов приводной, электроприводной техники, сборке и изготовлению других изделий из металла.