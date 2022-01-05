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ЭКОНОМИКА РБ
В СЭЗ «МИНСК» ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫЙ ЗАВОД
15:32 05.01.2022
В СЭЗ «Минск» введен в эксплуатацию завод ООО SEW EURODRIVE.
Как сообщает сайт СЭЗ, компания SEW EURODRIVE представляет международный немецкий концерн и является одним из ведущих производителей электроприводной техники на мировом рынке.
SEW EURODRIVE реализует инвестиционный проект «Строительство и эксплуатация завода по производству в СЭЗ «Минск» промышленных компонентов приводной, электроприводной техники, сборке и изготовлению других изделий из металла.
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