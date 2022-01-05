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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ КОМПЬЮТЕРНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗ ПОЛЬШИ
14:41 05.01.2022
Сотрудники Брестской таможни пресекли попытку незаконного перемещения компьютерной техники и комплектующих к ней на сумму более 18 тыс. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного таможенного комитета Беларуси, факт установлен в результате проведения операций таможенного контроля автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, который следовал из Польши в Беларусь через пункт пропуска «Козловичи».
На дне дорожной сумки были обнаружены блок питания и кулер для процессора. В ходе дальнейшего осмотра в салоне микроавтобуса под пассажирским сиденьем была найдена сумка для ноутбука, в которой помимо ноутбука, планшета, материнской платы и прочей техники, находились еще 52 карты с оперативной памятью. Карты были спрятаны в коробке из-под конфет.
Брестской таможней начат административный процесс по ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь.
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