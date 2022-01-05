Сотрудники Брестской таможни пресекли попытку незаконного перемещения компьютерной техники и комплектующих к ней на сумму более 18 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного таможенного комитета Беларуси, факт установлен в результате проведения операций таможенного контроля автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, который следовал из Польши в Беларусь через пункт пропуска «Козловичи».

На дне дорожной сумки были обнаружены блок питания и кулер для процессора. В ходе дальнейшего осмотра в салоне микроавтобуса под пассажирским сиденьем была найдена сумка для ноутбука, в которой помимо ноутбука, планшета, материнской платы и прочей техники, находились еще 52 карты с оперативной памятью. Карты были спрятаны в коробке из-под конфет.

Брестской таможней начат административный процесс по ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь.