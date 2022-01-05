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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ ПЛАНИРУЮТ УПРОСТИТЬ ПРОЦЕДУРУ ГОСТЕХОСМОТРА


14:07 05.01.2022

В будущем владельцам транспортных средств станет удобней и проще проходить гостехосмотр.

Как сообщили в УП «Белтехосмотр», для автовладельцев планируют разработать мобильное приложение, чтобы с помощью телефона можно было выбрать для себя день и время приезда на диагностическую станцию и не томиться в очередях.

«Уже сегодня по предварительной записи, даже несмотря на живую очередь, автовладелец заезжает на диагностическую линию строго по своему времени, - отметил заместитель директора УП «Белтехосмотр» Владимир Пиульский, которого цитирует агентство «Минск-Новости». - Онлайн-запись на диагностические станции организована на сайте нашего предприятия. Там же есть раздел «Оплата услуг». То есть уже сегодня водитель может записаться на конкретный день, оплатить разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении и контрольно-диагностические работы и уже завтра спокойно ехать проходить гостехосмотр. С внедрением в жизнь мобильного приложения эта процедура намного упростится».

В Белтехосмотре напомнили, что на официальном сайте предприятия можно проверить срок действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Для этого нужно зайти в раздел «Услуги», перейти в раздел «Проверка срока действия разрешения на допуск», ввести регистрационный знак транспортного средства. Полученная информация носит справочный характер и не может быть использована для подтверждения какого-либо факта, имеющего юридическое значение.
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